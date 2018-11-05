Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу на закриття справи «рюкзаків Авакова»

Активісти Центру протидії корупції заявили, що Апеляційний суд остаточно «поховав» справу «рюкзаків Авакова».

Апеляційний суд міста Києва відмовив у задоволенні скарги Центру протидії корупції на повторну відмову Солом’янського районного суду Києва в оскарженні закриття справи щодо сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, підозрюваних у розкраданні 14,5 млн грн при закупівлі рюкзаків для військовослужбовців Нацгвардії.

Як повідомили УНІАН в ЦПК, таким чином будь-які юридичні можливості поновити справу щодо головних фігурантів «справи рюкзаків» остаточно втрачені.

У цьому зв'язку сказано, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Снігєрьов під час судового засідання заявив, що ЦПК є заявником у справі «в широкому сенсі», але не є заявником «за документами».

При цьому, активісти заявили, що «такого поняття немає у чинному законодавстві – не зрозуміло, чому суд взагалі прийняв такі «аргументи».

Також сказано, що прокурор підготував заперечення з додатками, з якими адвокат ЦПК Олена Щербан мала ознайомитися за 15 хвилин під час перерви у судовому засіданні — це 39 сторінок.

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Суд відмовив у прохання перенести засідання, щоб ознайомитися із матеріалами справи. «Виходить, справу розглянули блискавично швидко — за півтори години», - йдеться у повідомленні.

Адвокат ЦПК Олена Щербан заявила, що «у додатках була доповідна записка, яка фактично підтверджує, що справа почалася після заяви ЦПК».

«Це також підтверджує НАБУ у своїй офіційній відповіді, яку ми долучили до матеріалів справи. Однак суд закрив очі на ці аргументи. Ми категорично не погоджуємося з рішенням суду, але не можемо його оскаржити», - сказала вона.

Довідка УНІАН. 31 жовтня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС затримали Олександра Авакова – сина глави МВС Арсена Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чеботарю і Авакову повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

В МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Аваков відкинув звинувачення на адресу сина.

12 липня стало відомо про винесення прокурором САП постанови щодо закриття кримінального провадження за підозрою Авакова-молодшого та Чеботаря.

У САП пояснили закриття провадження щодо сина Авакова та Чеботаря відсутністю доказів їхньої обізнаності у неналежній якості рюкзаків. За даними САП, третій підозрюваний у справі - Володимир Литвин - після ознайомлення з матеріалами провадження дав показання, що саме він вчинив одноосібно злочин.