НАБУ оскаржило закриття резонансної справи про "рюкзаки Авакова"

Слідство вважає, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо доказів, які свідчать про причетність екс-посадовця МВС та близького родича очільника цього міністерства до розкрадання 14,5 млн грн.

Національне антикорупційне бюро сьогодні направило керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому скаргу на постанову про закриття справи щодо сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря, підозрюваних у розкраданні 14,5 млн грн при закупівлі рюкзаків для військовослужбовців Нацгвардії.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, станом на 18.00 Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою так і не було надано матеріалів, які б підтверджували правові підстави для закриття провадження стосовно двох ключових підозрюваних у справі.

Зазначається, що скаргу адресовано вищому за посадою прокурору, а саме - керівнику САП Холодницькому, який має розглянути дану скаргу та прийняти рішення впродовж трьох днів з моменту її одержання.

«Таким чином, до кінця наступного тижня громадськість матиме можливість почути його персональну позицію щодо обґрунтованості рішення його підлеглого», - додали у прес-службі.

Слідство вважає, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо доказів, які свідчать про причетність екс-посадовця МВС та близького родича очільника цього міністерства до розкрадання 14,5 млн грн. Це підтверджується показами свідків, результатами виїмок документів, висновками експертиз, оглядів.

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«Щодо заяв сторони захисту про нібито недопустимість як доказу відео запису, на якому екс-заступник міністра та близький родич очільника МВС України обговорюють реалізацію схеми з закупівлі рюкзаків, його справжність підтверджена відповідними матеріалами провадження, допитами осіб, які здійснювали негласні слідчі розшукові дії. Диски із записами цієї зустрічі, які знаходяться в матеріалах провадження, є оригінальними носіями: за встановленим законодавством порядком, інформація, отримана в результаті НСРД, після надходження на сервер СБУ в подальшому записується на відповідні носії.

Те, що зафіксована на відео зустріч відбулась в МВС, підтверджують й інші докази, серед яких — аналіз результатів телефонних з’єднань та мобільного трафіку щодо місця перебування підозрюваних. З метою встановлення автентичності записів, детективи НАБУ провели додаткові дослідження, в тому числі із залученням міжнародних фахівців, які підтвердили відсутність монтажу», - запевняють в бюро.

Крім того, як вже заявляло НАБУ, окрім згаданого відео, є чимало інших доказів. Загалом, в рамках розслідування так званої «справи рюкзаків» детективи НАБУ здійснили близько 33 обшуків, 170 допитів свідків, проведено 46 економічних, товарознавчих та інших експертиз, 80 виїмок документів.

Зокрема, експертиза встановила, що поставлені рюкзаки не відповідали більшості встановлених самим же МВС вимогам, а їхня фактична ціна була у 2,5 рази менше заявленої. Їхнім постачальником виявилося фіктивне підприємство, а всі документи стосовно поставок — підробленими. В ході слідства зафіксовані факти порушення вимог прийому-передачі товару, що не могло відбуватися без покровительства схеми на найвищому рівні.

«Вся ця інформація добре відома прокурорам САП, адже зібрана на виконання їхніх вказівок та під їхнім контролем», - сказано у повідомленні прес-служби НАБУ.

Нагадується, що 10 липня з невідомих причин прокурор САП Василь Кричун, не повідомивши НАБУ, відновив слідство у справі, і того ж дня виніс постанову про закриття кримінального провадження стосовно двох ключових підозрюваних, переклавши усю провину на приватного підприємця, який за документами постачав ці рюкзаки.

Довідка УНІАН. 31 жовтня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП у рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ затримали Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чеботарю і Авакову повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

В МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Аваков відкинув звинувачення на адресу сина. "Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ні копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Всім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр і наголосив, що НАБУ і САП "не повинні бути органами під впливом політичних груп та інтересів".

Прокурори САП клопотали про обрання Авакову-молодшому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 5 млн грн, проте 1 листопада Солом’янський райсуд Києва прийняв рішення про особисте зобов'язання.

Сьогодні, 12 липня 2018 року, стало відомо про винесення прокурором САП постанови щодо закриття кримінального провадження за підозрою Авакова-молодшого та Чеботаря. Такі дії у НАБУ назвали "незрозумілими і непослідовними".