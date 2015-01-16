У Держдумі пропонують "допомогти" Україні з конституційною реформою

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це спікер Держдуми Сергій Наришкін заявив на засіданні думської робочої групи з правового аналізу законодавчих процедур і правових актів, що приймалися в Україні.

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"Якщо наша допомога буде затребувана, ми повинні бути готові до того, щоб допомогти українським колегам і в проведенні повноцінної конституційної реформи, без якої, я упевнений, досягнення миру і злагоди в Україні просто неможливе", - сказав Наришкін.

При цьому він заявив, що влада України "погіршує ситуацію, посилюється войовнича риторика".

Водночас він вважає, що, незважаючи на агресивну риторику з боку "наших українських колег", російські депутати повинні бути налаштовані на конструктивний діалог з депутатами Верховної ради України.

Крім того, голова комітету Держдуми РФ з конституційного законодавства і державного будівництва Володимир Плігін вважає, що "зараз стоїть фундаментальне завдання в області державного будівництва в Україні".

За його словами, нового "конституційного акту немає", а конституційний процес перерваний.

"Всі ми, природно, зацікавлені у максимальному функціонуванні збереженої єдиної держави", - сказав він.

"Виникає питання, на якій базі будувати державу - ми погоджуємося і говоримо про те, що це федерація або це децентралізація. Поза сумнівом, питання децентралізації повинне обговорювати найфундаментальніші питання, пов'язані з мовою, повноваженнями у податковій та інших галузях", - сказав Плігін.

Як повідомляв УНІАН, після втечі колишнього президента України Віктора Януковича і анексії Криму Росія почала вимагати від нового керівництва України провести федералізацію країни, надати російській мові статус другої державної і гарантії позаблокового статусу. Після відмови виконати ці вимоги РФ почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.