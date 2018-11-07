Поліція Чехії та Лозовий розповіли подробиці затримання нардепа через фальшиві гроші (відео)

Правоохоронці затримали Лозового на борту літака, який вже був готовий відлітати до Києва.

Народний депутат України від Радикальної партії Андрій Лозовий хотів купити в аеропорту Праги товар за 440 євро.

Коли він почув від продавчині, що гроші можуть бути фальшивими, то швидко пішов з магазину. Про це йдеться в офіційній відповіді Управління поліції у справах іноземців Республіки Чехія, яку отримало UA:Рівне.

Поліцейські встановили, що 5 листопада о 13:30 іноземець спробував заплатити за товар вартістю 440 євро трьома банкнотами номіналом 200 євро. Продавчиня перевірила купюри спеціальним пристроєм, який показав, що вони - фальшиві.

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"Коли вона висловила підозру щодо справжності купюр, іноземець з магазину швидко пішов. На підставі опису іноземця поліцейські розпочали пошуки, які були успішні", - йдеться у відповіді чеських поліцейських.

Правоохоронці затримали Лозового на борту літака, який вже був готовий відлітати до Києва. Депутат показав два документи, що посвідчують особу. Одним з них був дипломатичний паспорт України. Також повідомив, що є депутатом українського парламенту і вимагав при своє затримання інформувати українське посольство.

Поліцейські встановили, що Лозовий не має імунітету на території Чехії, тож його врешті затримали. Депутат розповів правоохоронцям, що нічого не знав про фальшиві купюри. За його словами, він обміняв їх в Україні через свого асистента.

Після проведення слідчих дій Лозового відпустили. Подальше розслідування справи здійснює поліція Праги.

У коментарі журналістам нардеп додав, що чехи розібралися в ситуації та у своєму провадженні визнали його потерпілим. Це підтверджують і в офіційній місії нашої держави в столиці Чехії, йдеться в сюжеті ТСН.

"Посольством України було надано передбачений законодавством консульський супровід у цій справі", - наголосили дипломати у Празі.

Політик купував подарунок мамі у Duty Free, коли продавчиня виявила, що гроші, якими розраховувався нардеп, фальшиві. Ці євро депутату, з його слів, передав помічник, імені якого Лозовий не розриває. Валюту той купив на чорному ринку по інтернету. "Зайшов у літак, уже поклав речі, мене стюардеса попросила пройти наперед, тому що хоче поспілкуватися поліція. Потім тривав допит, і десь там в цілому вісім годин мене протримали. Я вчора повідомив національну поліцію нашу – вони його другий день шукають, SIMку викинув, очевидно. Став, на жаль, жертвою афери", - розповів Лозовий.

Згідно електроної декларації, нардеп має готівкою 150 тисяч євро. Тож питання, навіщо він взагалі купував валюту. "Я не буду зараз говорити приватні подробиці. Хотів би закликати наших громадян узагалі не вестися на ці афери", - наголосив Лозовий. Навіщо, скільки і у кого міняв, і чому саме на чорному ринку – на ці питання нардеп вичерпно так не відповів.

Нагадаємо, у Празі під час вильоту до Києва поліція затримала народного депутата від "Радикальної партії" Андрія Лозового.