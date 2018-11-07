Порошенко очікує на нові санкції Заходу проти РФ через "вибори" на окупованому Донбасі

Президент наголошує, що зараз необхідно говорити не про послаблення санкцій проти Росії, а про їхнє посилення.

Президент України Петро Порошенко очікує, що проведення в окупованих районах Донбасу фейкових виборів 11 листопада запустить запровадження нових санкцій країн Заходу проти Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час міжнародної конференції «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед» у Києві.

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«Очікую, що так звані фейкові вибори 11 листопада запустять запровадження нових санкцій та покажуть, що терпіння Заходу також не безмежне», - заявив він.

«Тепер час говорити не про послаблення санкцій проти Росії, а про їхнє посилення», - вважає президент.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про "надзвичайну важливість" того, хто очолить окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей після псевдовиборів 11 листопада. Він стверджує, що так звані "вибори" ватажків "ДНР" і "ЛНР" і так званих "депутатів парламентів" не суперечать Мінським угодами.