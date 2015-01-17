У донецькому аеропорту "кіборги" завдають бойовикам важких втрат

Про це повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко. "Упродовж доби ситуація в зоні антитерористичної операції характеризувалася продовженням обстрілів і атак угрупованнями російсько-терористичних військ позицій сил АТО.

Читайте такожВолонтер: "кіборги" контролюють донецький аеропортТриває протистояння в аеропорту "Донецьк". Бойовики атакували позиції українських військ в районі нового терміналу та метеовежі аеропорту. Наші військовослужбовці відбивають атаки терористів, завдаючи їм важкі втрати", - сказав Андрій Лисенко.

"В аеропорту - там дійсно важко. Постійно йдуть обстріли, спроби атак, але командування все це враховує, постійно посилає свіже підкріплення, боєприпаси, продукти, ліки. Але противник не полишає намірів атакувати і заволодіти цим стратегічним об'єктом", - зазначив прес-офіцер АТО.

Він також повідомив, що вчора ввечері, незважаючи на щільний вогонь противника, вдалося вивезти кілька поранених бійців з території аеропорту.