Турчинов пригрозив організаторам "виборів" в ОРДЛО кримінальною відповідальністю

Він нагадав, що проведення так званих "виборів" засуджується всіма провідними країнами світу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов попереджає про кримінальну відповідальність за організацію та проведення так званих «виборів» в окремих районах Донецької і Луганської областей які заплановані на 11 листопада.

Про це повідомили у прес-службі РНБО.

За словами Турчинов, проведення так званих «виборів» в ОРДЛО засуджується всіма провідними країнами світу, «є грубим порушенням та повною дискредитацією Мінських угод, а також спробою російського агресора посилити свій контроль над окупованою територією».

«Правоохоронні органи України виявлять усіх організаторів та учасників цих псевдовиборів, і вони будуть неминуче притягнуті до кримінальної відповідальності», - сказав він.

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Турчинов нагадав, що, згідно з законодавством України, участь у організації та проведенні фейкових виборів на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей підпадає під дію таких статей Кримінального кодексу України: стаття 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна); стаття 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічно із конфіскацією майна); стаття 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України; стаття 111 (Державна зрада); стаття 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань).

Секретар РНБО наголосив, що, крім зазначених статей, організатори цих фейкових виборів та ті, хто беруть в них участь, можуть також бути притягнуті до кримінальної відповідальності за іншими статтями, які передбачають тривалі терміни позбавлення волі та конфіскацію майна. Це, зокрема, статті 158, 159-1, 161, 170, 255, 256, 258-3, 258-5, 260, 293, 295, 332-1, 338, 340, 341, 353, 436, 436-1 Кримінального кодексу України.

«Хочу запевнити всіх, хто причетний до проведення цих злочинних заходів, про безпідставність сподівань уникнути відповідальності за свої дії та попереджаю, що у вас є лише один шанс - вчасно зупинитися від участі у злочині», - сказав він і наголосив, що тимчасово окуповані Донбас і Крим були і будуть невід’ємною частиною України.

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Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада призначені так звані «позачергові вибори голів «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

В Євросоюзі і США заявили, що призначення виборів у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

Своєю чергою прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про «надзвичайну важливість» того, хто очолить окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей після псевдовиборів 11 листопада. Він стверджує, що так звані «вибори» ватажків «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів» не суперечать Мінським угодам.