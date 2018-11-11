Волкер: жителям ОРДЛО краще жити в мирній Україні, аніж у керованій шахраями та бандитами поліцейській державі
Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер наголошує, що мешканцям окупованого Донбасу краще жити в мирній і об'єднаній Україні, аніж у другорядній поліцейській державі, керованій шахраями та бандитами.
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Про це повідомляє посольство США в Україні у мікроблозі Twitter з посиланням на Волкера.
"Сполучені Штати підтримують миротворчу місію в Україні під мандатом ООН, щоб прискорити реалізацію Мінських угод і виконати ці та інші зобов'язання, включно з безпековими і політичними складовими", - зазначив спецпредставник США.
"Людям на сході України краще буде в об’єднаній мирній Україні, аніж у другорядній поліцейській державі, керованій шахраями та бандитами, яким платять з кишені російських платників податків", - переконаний Волкер.