Порошенко зустрівся в Парижі із Трампом

Комісія стратегічного партнерства Україна-США на рівні глав МЗС відбудеться у Вашингтоні 16 листопада.

Президент України Петро Порошенко заявив, що під час заходів у рамках «Паризького форуму заради миру» з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни в Парижі провів коротку зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив журналістам за результатами тристоронніх переговорів з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном в Парижі.

Загалом, за його словами під час візиту до Франції було проведено більше 40 зустрічей та обговорень.

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Зокрема, як зазначив Порошенко, 10 листопада відбулося «коротке обговорення» з президентом США.

Глава держави зауважив, що за підсумками цього обговорення 11 листопада відбулась зустріч міністра закордонних справ України Павла Клмікіна та держсекретаря США Майка Помпео.

«Домовились про проведення 16 листопада комісії стратегічного партнерства у Вашингтоні на рівні міністрів закордонних справ. Комісія була започаткована ще майже 10 років тому, і ми домовились відновити її роботу як символ того, що партнерство між Україною та США носить стратегічний характер», - додав Порошенко.