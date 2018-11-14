"Росія хоче погрожувати": В'ятрович спрогнозував майбутнє РФ після смерті Путіна

Експерт вважає, що російський народ хоче бачити на чолі держави авторитарного керівника.

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що після смерті президента Росії Володимира Путіна до влади в країні прийде людина, готова далі реалізовувати окупаційну політику, оскільки таким є запит російського суспільства.

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Під час чату в "Главреді" він підкреслив, що не виключає в майбутньому приходу до влади людини, готової реабілітувати Путіна.

"Зараз все це дуже важко спрогнозувати саме тому, що Росія не є країною очікуваних кроків, вона не є країною, де діють закони. Там дуже багато залежить від емоцій керівника, від конкретної людини. І, на жаль, ця ситуація, яка унеможливлює нормальний поступальний розвиток Росії як демократичної держави", - сказав він.

За словами В'ятровича, дуже складно прогнозувати, що буде з Росією після відходу Путіна. Проте українцям не варто очікувати від цього процесу позитивних для своєї країни змін.

"Але, разом з тим, хотів би розчарувати українців, які вірять в те, що проблема Росії - це тільки Путін, і, коли не стане Путіна, ситуація в Росії кардинально зміниться. Ні, на жаль. Путін є відображенням тих суспільних запитів, які є в Росії. Росія хоче авторитарного керівника. Росія хоче керівника, який погрожує світу і готовий вдатися до застосування ядерної зброї", - констатував експерт.