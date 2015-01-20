ІС: артилерія сил АТО розбила вогневі точки бойовиків в районі Спартака

Про це на сторінці в соцмережі написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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За його інформацією, бойовики намагаються вести контрбатарейну боротьбу, однак невдало: три САУ бойовиків в результаті ударів української артилерії отримали значні пошкодження і на буксирі відведені в район Горлівки. "Українські війська закріпились на околиці Спартака. Бойовики замість виконання поставленої задачі по "взяттю під контроль" донецького аеропорту втратили частину флангових позицій", - написав Дмитро Тимчук.

Також він повідомив, що в районі Горлівки українська артилерія відпрацювала по місцях дислокації бойовиків, складів озброєння, ремонтних майстерень, місць накопичення матеріально-технічних ресурсів. У дворі машинобудівного заводу були накриті позиції 2-х САУ 2С1 "Гвоздика" бойовиків (обидві не підлягають відновленню).