За добу бойовики більше сотні разів обстріляли українських військових - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін на брифінгу в Києві.

«Ситуація в зоні АТО станом на 7.00 20 січня: розпочинаючи з 18-ї години вечора терористи 49 разів обстрілювали позиції сил АТО та населені пункти поблизу них», - зазначив він.

«Найчастіше вогонь вівся по Кримському на Луганщині та його околицях - чотири рази із «Градів» та двічі з мінометів. З реактивних систем залпового вогню було тричі обстріляно Верхню Ольхівку, Нижнє, Трьохізбенку, Станицю Луганську, Донецький, Геївку, Первомайське та Піски. Поблизу Щастя «працював» танк», - додав Матюхін.

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Також, за його словами, з мінометів, гранатометів та артилерії найманці тричі піддали вогню Станицю Луганську, Санжарівку, Миронівський, по два рази - Сміле, Новгородське. Також вогонь відкривався по наших позиціях поблизу Щастя, Трьохізбенки, Мар’їнки, Красногорівки, Тоненького та інших населених пунктів.

Загалом за добу терористи здійснили 102 обстріли. Найбільш активні точки були подавлені українськими військовими, сказав Матюхін.