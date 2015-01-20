Держслужбу у справах Криму сформують найближчим часом - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат України, голова міжфракційного депутатського об'єднання «Крим» в українському парламенті Олексій Гончаренко під час проведення в Одесі заходу, присвяченого Дню Автономної Республіки Крим.

«Можу вам доповісти: в державному бюджеті на 2015 рік окремим рядком прописано Державну службу у справах Автономної Республіки Крим. Я вже двічі спілкувався на цю тему з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, і найближчим часом такий центральний орган виконавчої влади буде сформовано», - зазначив депутат.

На думку Гончаренка, створення такого центрального органу виконавчої влади є дуже важливим кроком із практичної та психологічної точок зору.

Читайте такожУ договорі з РФ не згадується "Кримський федеральний округ" - ДемчишинЗа словами депутата, основною метою очолюваного ним депутатського об'єднання «є швидке відновлення територіальної цілісності України, повернення території Автономної Республіки Крим під контроль України. А до того, як це відбудеться, - захист прав українських громадян, як тих, хто залишився жити в Криму, так і тих, хто вимушений був залишити територію Криму, й сьогодні проживає в Україні».

Гончаренко висловив жаль, що прийнята влітку минулого року постанова Кабінету міністрів України про створення такої Держслужби й досі не була реалізована.

Як також повідомив Гончаренко, міжфракційне депутатське об'єднання «Крим» «працює над змінами до законодавства України, які дозволять захистити права та інтереси жителів, громадян Автономної Республіки Крим».

Довідка УНІАН. 5 серпня 2014 року постановою №297 КМУ створив Держслужбу з питань Автономної Республіки Крим, міста Севастополя й тимчасово переміщених осіб. Згідно з постановою, Держслужба створена як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується й координується Кабміном. Міністерству фінансів доручалося при підготовці змін до державного бюджету передбачити витрати на забезпечення діяльності Держслужби.