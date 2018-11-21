НАЗК запідозрило депутата від БПП у корупції

Депутат Дмитро Голубов задекларував більше 14 мільйонів гривень, походження яких пояснив різноманітними операціями з криптовалютою Bitcoin.

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повної перевірки декларації народного депутата Дмитра Голубова виявило ознаки незаконного збагачення.

Як повідомили на сайті Нацагентства, обґрунтовані висновки щодо виявлення ознак правопорушень затверджені на засіданні НАЗК та направлені до Національного антикорупційного бюро та Національної поліції.

Так, висновки складено стосовно народного депутата Дмитра Голубова, депутата Селидівської міської ради Донецької області Артура Мірумяна та головного лікаря комунального закладу «Вишгородська районна центральна лікарня» Івана Клюзка.

"Дмитро Голубов у декларації за 2016 рік задекларував власні та дружини грошові активи на загальну суму в гривневому еквіваленті 14 млн 166 тис. 58 грн, законність походження яких не підтверджено доказами. Депутат пояснив наявність коштів здійсненням різноманітних операцій з криптовалютою Bitcoin, однак жодних документів, які б підтверджували відповідні факти, не надав", - йдеться в повідомленні.

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За даними НАЗК, депутат міськради Мірумян, подаючи декларацію за 2017 рік, не вказав частку нежитлового приміщення вбудовано-прибудованого громадсько-культурного центру, автомобіль дружини, а також недостовірно задекларував отриманий від різних джерел дохід. Загалом встановлено зазначення депутатом недостовірних відомостей на суму 2 млн 243 тис. 835 гривень.

Обґрунтовані висновки щодо обох депутатів направлені до Національного антикорупційного бюро.

"Іван Клюзко у декларації за 2016 рік не вказав належні йому 2 земельні ділянки, садовий будинок, водний транспортний засіб, власну заробітну плату. Крім того, посадовець не вказав дружину як члена своєї сім’ї та відповідно її активи: 3 земельні ділянки, 2 квартири, автомобіль, отриманий у звітному році дохід. Загалом встановлено зазначення недостовірних відомостей на суму 1 млн 804 тис. 860 гривень. Відповідний обґрунтований висновок направлено до Національної поліції", - додали в НАЗК.

У відомстві зазначають, що відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб передбачена ст. 366-1 КК України, а за незаконне збагачення – ст. 368-2.

Загалом з початку 2018 року Національне агентство направило до правоохоронних органів 79 обґрунтованих висновків щодо декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів та ознак незаконного збагачення.

НАЗК також зазначає, що затвердження обґрунтованого висновку та направлення його до органів протидії корупції не означає визнання особи винною, а є підставою для здійснення досудового розслідування.