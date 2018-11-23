Останній шанс ухвалити Бюджет сьогодні: Парубій запросив голів фракцій до себе в кабінет
04:27, 23 листопада 2018Політика
381 0
Депутати не можуть дійти згоди щодо ухвалення змін до Податкового кодексу.
Парубій оголосив перерву / фото УНІАН
У засіданні Верховної Ради оголошено перерву на 10 хвилин для проведення консультацій.
Читайте такожНардеп Вінник про ухвалення Бюджету: маємо встигнути до сходу сонця, якщо ні – працюватимемо далі
Як передає кореспондент УНІАН, депутати вже довгий час не можуть дійти згоди в питанні низки поправок до проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду (№9260).
"Я запрошую голів фракцій до себе в кабінет", - оголосив голова Верховної Ради Андрій Парубій і додав, що перерва оголошується на 10 хвилин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Держбюджет-2019