Останній шанс ухвалити Бюджет сьогодні: Парубій запросив голів фракцій до себе в кабінет

Депутати не можуть дійти згоди щодо ухвалення змін до Податкового кодексу.

У засіданні Верховної Ради оголошено перерву на 10 хвилин для проведення консультацій.

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Як передає кореспондент УНІАН, депутати вже довгий час не можуть дійти згоди в питанні низки поправок до проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду (№9260).

"Я запрошую голів фракцій до себе в кабінет", - оголосив голова Верховної Ради Андрій Парубій і додав, що перерва оголошується на 10 хвилин.