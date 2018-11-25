Порошенко доручив поінформувати країни G7 про атаку Росії на Азові

Також доручено ініціювати розгляд даного питання в рамках ООН і ОБСЄ.

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ проінформувати країни Великої сімки та членів Ради Безпеки ООН про злочинні дії Росії в Азово-Керченської акваторії і в районі Чорного моря.

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Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби Адміністрації президента України щодо агресивних дій Російської Федерації в акваторії Азовського моря.

«Глава держави доручив МЗС оперативно поінформувати країни Великої сімки та членів Ради безпеки ООН про злочинні дії російської сторони в Азовсько-керченській акваторії та у районі Чорного моря, а також ініціювати розгляд даного питання в рамках ООН та ОБСЄ», - йдеться в коментарі.

Зазначається, що Україна разом з групою країн ЄС, США, Канадою та іншими партнерами, розробила проект резолюції ООН щодо мілітаризації Росією Автономної Республіки Крим та Азовського моря, яка буде розглянута Генеральною асамблеєю ООН вже в грудні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 листопада, вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія ж заявляє, що українські кораблі «неправомірно» зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

В командуванні ВМС України заявили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Пізніше стало відомо, що під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь по українських.

Внаслідок агресивних дій Росії, три українські кораблі біля Керченської протоки захоплені спецназом РФ, двоє українських моряків поранені.