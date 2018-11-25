Порошенко доручив поінформувати країни G7 про атаку Росії на Азові
Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ проінформувати країни Великої сімки та членів Ради Безпеки ООН про злочинні дії Росії в Азово-Керченської акваторії і в районі Чорного моря.
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Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби Адміністрації президента України щодо агресивних дій Російської Федерації в акваторії Азовського моря.
«Глава держави доручив МЗС оперативно поінформувати країни Великої сімки та членів Ради безпеки ООН про злочинні дії російської сторони в Азовсько-керченській акваторії та у районі Чорного моря, а також ініціювати розгляд даного питання в рамках ООН та ОБСЄ», - йдеться в коментарі.
Зазначається, що Україна разом з групою країн ЄС, США, Канадою та іншими партнерами, розробила проект резолюції ООН щодо мілітаризації Росією Автономної Республіки Крим та Азовського моря, яка буде розглянута Генеральною асамблеєю ООН вже в грудні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 листопада, вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.
Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.
Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.
Росія ж заявляє, що українські кораблі «неправомірно» зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.
В командуванні ВМС України заявили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.
Пізніше стало відомо, що під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь по українських.
Внаслідок агресивних дій Росії, три українські кораблі біля Керченської протоки захоплені спецназом РФ, двоє українських моряків поранені.