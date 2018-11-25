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В АП розповіли, як покарати Росію за атаку на українські кораблі

22:58, 25 листопада 2018
Політика
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Агресивні дії РФ в Азовському морі вимагають жорсткої відповіді з боку міжнародної спільноти, включно з санкціями / УНІАН

Агресивні дії Російської Федерації в Азовському морі і Керченській протоці вимагають жорсткої відповіді з боку міжнародної спільноти, включно з санкціями.

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Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби Адміністрації президента України щодо агресивних дій РФ в акваторії Азовського моря.

«Засуджуємо грубе порушення Росією норм міжнародного права та Конвенції ООН з морського права за спробу привласнити українську акваторію та заборонити вільний рух українських та міжнародних суден», - йдеться в коментарі.

В Адміністрації президента зазначають, що агресивні дії РФ потребують рішучого засудження та жорсткої відповіді з боку міжнародного співтовариства, включно з санкціями.

З цією метою президент України знаходиться у безпосередньому контакті з керівництвом ЄС та НАТО.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія ж заявляє, що українські кораблі «неправомірно» зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

В командуванні ВМС України заявили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Пізніше стало відомо, що під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь по українських.

Внаслідок агресивних дій Росії, три українські кораблі біля Керченської протоки захоплені спецназом РФ, двоє українських моряків поранені.

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Теги: #ВМС#Порошенко#кораблі