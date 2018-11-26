Договір з Росією щодо статусу Азово-Керченської акваторії є нікчемним – МЗС

Клімкін зазначив, що дії РФ є узурпацією суверенних прав України, гарантованих статтею 2 Конвенції ООН, стороною якої є Росія.

РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки та Азовскього моря.

Про це на брифінгу у понеділок заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "Європейська правда".

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"Дії Російської Федерації і в Керченській протоці, і в Чорному морі є застосуванням сили і на території України, і … поза межами 12-мильної зони. Таким чином Російська Федерація порушила всі базові фундаментальні норми міжнародного права", - заявив міністр.

Клімкін зазначив, що дії РФ є узурпацією суверенних прав України, гарантованих статтею 2 Конвенції ООН, стороною якої є Росія.

"І, звичайно, будь-які посилання-маніпуляції Росії про буцімто порушення державного кордону є за визначенням нелегітимними , оскільки є рішення всіх міжнародних органів, включаючи Генасамблею ООН", - наголосив Клімкін.

Він підкреслив, що своїми діями РФ також порушила свободу судноплавства та статті 38 і 44 конвенції ООН з морського права, яка забороняє перешкоджати мирному транзиту Керченською протокою.

"Таким чином РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки та Азовскього моря.

Ми розуміємо, що Росія не має і не мала наміру їх дотримуватися. Відповідно всі російські маніпуляції і посилання на начебто спільні води України і Росії є абсолютно безпідставними", - зазначив міністр.