У НАТО закликають Росію звільнити захоплені українські судна та їх екіпажі - Столтенберг

В Альянсі закликають до спокою і стриманості в Керченській протоці та Азовському морі.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг заявив, що всі 28 країн-членів Альянсу закликають Російську Федерацію звільнити захоплені українські судна та їхні екіпажі. Читайте такожРадбез ООН заблокував розгляд питання Росії щодо ситуації в Керченській протоці Про це генсек Альянсу повідомив на брифінгу в Брюсселі після засідання Комісії Україна-НАТО. "Ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків і судна, які вона вчора захопила. І ми закликаємо до спокою і стриманості", - підкреслив Столтенберг.

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