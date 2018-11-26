У НАТО закликають Росію звільнити захоплені українські судна та їх екіпажі - Столтенберг
19:48, 26 листопада 2018Політика
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В Альянсі закликають до спокою і стриманості в Керченській протоці та Азовському морі.
Йенс Столтенберг / REUTERS
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг заявив, що всі 28 країн-членів Альянсу закликають Російську Федерацію звільнити захоплені українські судна та їхні екіпажі.
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Про це генсек Альянсу повідомив на брифінгу в Брюсселі після засідання Комісії Україна-НАТО.
"Ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків і судна, які вона вчора захопила. І ми закликаємо до спокою і стриманості", - підкреслив Столтенберг.
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