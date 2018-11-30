У МЗС РФ вважають, що воєнний стан запроваджено в «російськомовних регіонах» України

За словами Захарової, запровадження воєнного стану «є ретельно спланованим планом», першим етапом якого стала «провокація» ВМС України в Керченській протоці.

У МЗС РФ дійшли висновку, що воєнний стан запроваджено в «російськомовних регіонах» України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова.

За її словами, керівництво України продовжує «гратися з вогнем», схваливши запровадження воєнного стану в 10 областях, що «є ретельно спланованим планом», першим етапом якого стала «провокація» ВМС України в Керченській протоці.

Як заявила Захарова, «задум Порошенка очевидний», і воєнний стан використовується для «підняття свого електорального рейтингу, що стрімко подає, й спроби заробити очки на черговій русофобській хвилі».

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При цьому Захарова згадала російські фейки, що стосуються запровадження воєнного стану. «Передбачено заборону на свободу слова, зібрань, пересувань. Тепер київська влада при бажанні може, зокрема, відбирати у свого населення від особистого майна до документів. Такими повноваженнями вони самі себе нагородили», - сказала Захарова.

Також, переконана вона, «українських силовиків наділено винятковими повноваженнями аж до застосування сили без суду й слідства, що становить загрозу розростанню громадянського конфлікту по всій території країни».

За словами Захарової, воєнний стан має «селективний характер і зачіпає переважно області з російськомовним населенням, яке не схвалює діяльність нинішньої влади».

Водночас, Захарова не згадала, що воєнний стан було введено після атаки російських військових у нейтральних водах Чорного моря на українські кораблі.