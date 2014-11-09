Голова ОБСЄ закликав дотримуватися мінських домовленостей

"У зв'язку з останніми повідомленнями спеціальної наглядової місії щодо обстрілыв в результаті яких загинули люди у Донецьку, а також появи колон важкого озброєння і танків на території, контрольованій незаконними збройними групами, швейцарський міністр закордонних справ, діючийголова ОБСЄ сказав, що вельми стурбований відновленням насильства в східних регіонах України і діями, що ведуть до більшої крихкості замість подальшої стабілізації ситуації", - йдеться в заяві, поширеній ОБСЄ в ніч на неділю, передають РИА Новости.

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Як повідомляв УНІАН, спостерігачі місії ОБСЄ представили доповідь про обставини свого розслідування обстрілу школи в Донецьку, в результаті якого загинули 2 дитини.