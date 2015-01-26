Білорусь готова провести зустріч контактної групи по Україні

Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Білорусі у зв'язку з трагічною загибеллю жителів Маріуполя 24 січня. "У Білорусі з глибоким болем сприйняті чергові трагічні події в Україні, пов'язані з загибеллю мирних жителів Маріуполя 24 січня 2015 року", - йдеться в повідомленні.

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"Всупереч закликам міжнародної громадськості і здоровому глузду конфлікт на сході України продовжує розростатися. Необхідно негайно вжити дієвих заходів для припинення вогню і недопущення загибелі людей", - наголошується в заяві.

Разом з тим висловлюється підтримка прагнень тристоронньої контактної групи провести якомога швидше прямі переговори всіх учасників, які підписали документи в Мінську. "Готові надати будь-яку необхідну допомогу для цієї зустрічі", - сказано в заяві.