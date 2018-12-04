Волонтер оцінив ймовірність нового Майдану в Україні

Зараз немає революційного фактора в суспільстві, вважає волонтер.

Українців на вулиці може вивести лише велика трагедія, в якій звинуватять вище політичне керівництво України. Однак зробити це досить складно без того, щоб гнів людей не переключився на Росію, заявив офіцер резерву, волонтер, голова благодійного фонду "Мир і Ко" Мирослав Гай.

Так він відповів на одне із запитань під час чату у "Главреді" про те, чи можливий в Україні новий Майдан.

На його думку, такий поворот можливий, якщо Росія спровокує нову масштабну трагедію (на зразок аварії літака з українськими десантниками або нового "котла") з паралельним інформаційно-психологічним супроводом.

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"Тобто на Майдан люди можуть вийти через велику трагедію на кшталт Врадіївки, Іловайського "котла" та інших. Але чи буде це революцією - я не впевнений. Тому що зараз немає революційного фактора у суспільстві", - вважає волонтер.

Він також нагадав провальні спроби масових протестів в Україні, ініційовані екс-головою Одеської ОДА М. Саакашвілі та "євробляхерами".

"Якщо з цими акціями порівняти Майдан, коли люди виходили сотнями тисяч, мільйон був, це був протест. А нинішні акції - це не революція. Росія намагається створити тут революційну ситуацію, але виходять дві-три "каліки", і на цьому все закінчується", - додав Гай.