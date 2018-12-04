Держдума РФ закликала «миролюбні сили» Європи «засудити» Україну

Російські депутати стверджують, що загроза миру і стабільності виходить від «Петра Порошенка, який чіпляється за владу, і нинішнього київського режиму».

Держдума РФ після нападу російських військових на українські кораблі в Керченській протоці закликала «миролюбні сили» Європи «засудити» Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за таку заяву проголосували одностайно 426 російських депутатів.

«Депутати Державної думи рішуче засуджують дії української влади і її зовнішніх покровителів, спрямовані на загострення міжнародної обстановки в Чорноморському регіоні та Європі в цілому, а також закликають всі миролюбні політичні сили, всіх здорових політиків об'єктивно оцінити деструктивний курс офіційного Києва і зробити все необхідне для запобігання загрозі миру і стабільності, що виходить від Петра Порошенка, який чіпляється за владу, і нинішнього київського режиму», - йдеться в заяві.

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«Провокативність цих дій підтверджує і той факт, що українським військовим було добре відомо порядок проходження Керченської протоки, який використовувався ними раніше (у вересні 2018 року) із залученням послуг російського лоцмана. Заявка на прохід у Керч-Єнікальському каналі, де в інтересах безпеки мореплавання діє дозвільний порядок проходу, цього разу українською стороною не подавалася», - стверджують у Держдумі.

Також автори заяви стверджують, що українські військові ігнорували «попередження і законні вимоги» російських прикордонників, «направляли зброю в їхній бік, небезпечно маневрували, створювали загрозу для безпечного руху цивільних суден в акваторії».

У той же час депутати Держдуми не пояснюють, чому російські військові атакували українські кораблі в нейтральних зонах, в тому числі з використанням авіації.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всіх полонених було заарештовано так званим «судом» у Криму, після чого їх перевезли у московські СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша».