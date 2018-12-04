Росія не мала жодних підстав застосовувати силу проти українських кораблів у Керченській протоці - НАТО

В Альянсі наголошують, що у кораблів України та інших держав є право на вільний прохід і в Чорному, і в Азовському морях.

У НАТО вважають, що Росія не мала жодних підстав застосовувати силу проти українських кораблів в районі Керченської протоки.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила посадова особа НАТО в рамках засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі.

«Я не буду вдаватися у правові аспекти того, де і як відбулося захоплення українських кораблів. На думку НАТО, застосовувалась сила з боку РФ без жодних на те підстав», - сказала вона.

У НАТО підкреслили, що у кораблів України та інших держав є право на вільний прохід і в Чорному, і в Азовському морях.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку буксиру "Яни Капу" і катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".