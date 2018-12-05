Під час обшуків у приміщеннях УПЦ МП знайшли брошури з пропагандою (фото, відео)

Правоохоронці виявили ознаки функціонування організованої мережі з поширення таких матеріалів.

Під час обшуків окремих адміністративних приміщень Української православної церкви Московського патріархату і приватних будівель, які належать представникам цієї конфесії, правоохоронці виявили матеріали, що розпалюють релігійну ворожнечу.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом органів прокуратури спільно з Національною поліцією виявили ознаки функціонування організованої мережі розповсюдження подібних матеріалів.

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Впродовж останніх днів правоохоронці провели низку обшуків, в ході яких вилучили чимало друкованої продукції, зміст якої має ознаки розпалювання релігійної та міжконфесійної ворожнечі.

Серед іншого протягом двох діб вилучено 75 примірників брошури «Українська православна церква: Відносини із державою. Ставлення до АТО та церковного розколу. Питання і відповіді», що вже потрапляла в поле зору СБУ і на яку вже є відповідний висновок експерта.

Згідно з висновком експертизи Українського науково-дослідного інституту технічної та судової експертиз, це видання «містить пропаганду релігійної нетерпимості… Ображає почуття громадян… у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, розпалює релігійну міжконфесійну ворожнечу та ненависть».

Іншим вилученим матеріалам кваліфіковані експерти також дадуть оцінку, зауважили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада Служба безпеки України провела обшуки у настоятеля Києво-Печерської лаври Павла.