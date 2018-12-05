Скандальний законопроект про адвокатуру унеможливлює протистояння свавіллю у судах - адвокат

Також адвокат Євген Солодко вважає, що інтереси адвокатського співтовариства повинні представляти визнані метри адвокатської професії.

Адвокат Євген Солодко вважає, що президентський законопроект №9055 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", позбавляє адвокатів права протистояти суддівському свавіллю.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.

Солодко зазначив, що в президентському законопроекті про адвокатуру його турбує не так адвокатське самоврядування як те, що його як захисника позбавляють можливості протистояти суддівському свавіллю.

"Мене більше турбує те, що мене як захисника позбавляють навіть тих прав, які я маю зараз і хоч якось можу протистояти тому суддівському свавіллю, яке ми зараз спостерігаємо, зокрема у справі Єфремова", - підкреслив він.

Також він вважає, що інтереси адвокатського співтовариства повинні представляти визнані метри адвокатської професії, шановні люди з бездоганною професійною репутацією.

"Адвокатське самоврядування річ досить делікатна, тому що адвокати - дуже волелюбні люди. З 1922 року адвокатура була самоврядною організацією. Тому говорити про управління мені видається не зовсім правильним. Правильніше було б говорити про представництво інтересів адвокатського співтовариства. І моя думка, що таке представництво можуть забезпечити тільки визнані метри нашої професії, шановні люди, яким ми всі знаємо, у яких бездоганна професійна репутація. Безумовно існують якісь адміністративні моменти, якими потрібно займатися. Цим може займатися, умовно, адміністративний офіс ось таких представників", - вважає він.

Нагадаємо, 10 депутатів Верховної Ради звернулися до голови парламенту Андрія Парубія з проханням не включати до порядку денного парламенту законопроект №9055 про адвокатуру та адвокатську діяльність, автором якого є Президент Петро Порошенко, через те, що він містить безліч корупційних ризиків.

Президентський проект закону про адвокатуру зі скрипом протягнули через комітет Князевича.