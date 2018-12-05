В МЗС пояснили, чому Україна не розриває договір з Росією щодо Азовського моря

У відомстві зауважують, що потенціал угоди ще повністю не використаний в судових процесах.

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявляє, що питання про денонсацію договору з Росією щодо Азовського моря перебуває на розгляді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Комітету Верховної Ради у закордонних справах, відповідаючи на запитання депутатів щодо того, чи може Україна розірвати договір з Росією про внутрішнє море без шкоди для її інтересів.

За словами Боднара, Міжнародний суд ООН розглядає позови України до Росії "стосовно спонсорування тероризму і стосовно порушення чи дискримінації прав людини в Криму".

"Також пішло звернення України стосовно порушення Росією Конвенції по міжнародному праву, в тому числі, яке стосується порушення прав по Азову і щодо побудови Керченського мосту. Оскільки зараз тривають процедури подання і узгодження всіх процесуальних нюансів, питання про деононсацію договору про Азовське море перебуває на розгляді", - повідомив Боднар.

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Він зауважив, що на даний час угода від 2003 року ще не вичерпала повністю свій потенціал.

"Якщо ми в односторонньому порядку денонсуємо дію цього договору, це не означає, що ту денонсацію визнає російська сторона", - додав представник МЗС.

"В даному випадку рішення буде прийняте. Але потенціал угоди 2003 року ще повністю не використаний в судових процесах", - підсумував заступник міністра.

Довідка УНІАН. Росія і Україна в грудні 2003 року підписали Договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Однак питання спільного використання досі не врегульовано. Київ наполягав на проведенні лінії розподілу на основі адміністративного кордону між колишніми Радянським Союзом і УРСР, яка позначена на картах і планах. Російська сторона вважає, що, відповідно до законодавства колишнього СРСР, внутрішні води між республіками СРСР не розмежовувались.

Серед іншого у цьому договорі у статті 2 сказано, що "торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапорами України або Російської Федерації, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства".

14 вересня 2016 року Україна ініціювала спір з Росією про порушення Конвенції ООН з морського права.