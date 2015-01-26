Посол України при ООН закликав світ визнати "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту рішуче відреагувати на злочини терористів, здійснити більший тиск на тих, хто їх підтримує. Наша позиція залишається незмінною: так звані "ДНР" та "ЛНР" повинні бути визнаними терористичними організаціями. Знову ми закликаємо Раду безпеки нарешті скористатися своєю відповідальністю у відповідності зі Статутом ООН і запобігти тому, щоби терористи здійснювали свої злочини. Єдиний шлях зробити це - покінчити з агресією Росії в Україні", - наголосив Сергєєв.

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Окрім того, український дипломат акцентував увагу, що Україна вимагає, щоби Росія повністю виконала Мінські угоди, які вона завжди підтримувала на словах. Зокрема, Сергєєв зазначив, що це також стосується виводу російських військ з території України, відновлення контролю над українсько-російським кордоном з залученням міжнародних спостерігачів для здійснення моніторингу.

Окрім того, посол нагадав, що Росія повинна звільнити всіх незаконно утримуваних на її території громадян Україну, і в першу чергу льотчицю Надію Савченко.