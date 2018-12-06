Росія розмістила в окупованому Криму носії ядерного озброєння - Єльченко

Український посол заявив, що після окупації Криму Росія зміцнює свої військові потуги на півострові.

Російська Федерація вже розмістила в окупованому Криму воєнні засоби і компоненти, що можуть переносити та запускати ядерне озброєння.

Про це на брифінгу в Нью-Йорку про ситуацію в Чорному та Азовському морях в контексті агресії Росії проти України, який транслювався на сайті ООН, заявив постійний представник України Володимир Єльченко.

Український посол заявив, що після окупації Криму Росія зміцнює свої військові потуги на півострові.

Він навів останні дані щодо чисельності російських військовослужбовців на окупованому півострові, кількість яких зросла більше ніж у два рази - з 12 тис 500 військовослужбовців до приблизно 28 тис, або навіть за деякими даними імовірно до 31 тис 500 осіб.

"Росія також суттєво посилила та модернізувала свої військові сухопутні, повітряні та військово-морські компоненти", - заявив Єльченко.

"Російські військові у Криму отримали танки та зенітні системи, яких не було там раніше", - додав він.

Читайте такожРосія переселила до анексованого Криму понад 105 тисяч росіян

За його словами, на півострові з'явилося до 6-7 разів більше бойових машин, артилерійських систем і бойових літаків.

"Більше ніж у два рази збільшилася кількість бойових вертольотів, бойових кораблів та підводних човнів", - зазначив посол.

"Ці сили здатні проводити всесторонні військові операції у південно-західному стратегічному напрямку, який включає водні та берегові зони, аналогічно у повітряному просторі над Азовським і Чорним морем, а також у віддаленій оперативній зоні в Середземномор'ї", - наголосив Єльченко.

"Особливо небезпечні дії Росії, які можуть призвести до повторної появи ядерної зброї у Криму. Окупаційна влада у Криму готує військову інфраструктуру для потенційного розміщення ядерної зброї, включаючи переобладнання сховищ радянської епохи для ядерних боєголовок", - заявив Єльченко.

Крім того, посол додав, що з 2015 року 12-те Головне управління Генерального штабу РФ, яке відповідальне за утримання, перевезення та утилізацію ядерних боєголовок для тактичних і балістичних ракет, проводить регулярні інспекції в окупованому Криму.

"Росія вже розмістила в окупованому Криму перевізники-носії та інші засоби, здатні доставляти ядерне озброєння. Серед них російський крейсер "Москва" з ракетною системою "Вулкан", три підводні човни, один фрегат, два невеликих ракетних човна, які обладнані крилатими ракетами "Калібр", бомбардувальники Су-24, які можуть переносити ядерні бомби", - наголосив Єльченко.

Також він заявив, що Москва у будь-який час може доставляти в Крим інші засоби, що можуть переносити ядерну зброю, які на півострові вже використовувалися для навчань. Йдеться зокрема про оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", додаткові винищувачі-бомбардувальники та інше озброєння.