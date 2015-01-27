Сюмар: Україна не повинна популяризувати армію і міліцію держави-окупанта

Ситуація, коли в нинішніх умовах українські телеканали купують серіали, зняті на замовлення міністерства оборони Російської Федерації, через те, що вони дешевші, є ненормальною.

Таку думку висловила заступник голови фракції «Народний фронт», Голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар 26 січня під час програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Безумовно, на сьогодні склалася ненормальна ситуація. Вже рік триває війна в Україні, а ми досі дивимось серіали, в яких російські «менти» або солдати є великими героями. Ми не можемо популяризувати ті органи влади держави-окупанта, які сьогодні вбивають наших мирних громадян. Ми повинні тут дбати про свій національний інтерес, який полягає в тому, аби ми відверто визнали, що ми маємо дбати про свій інформаційний простір, про його розвиток, що у нас є своя ідеологія, своя історія, свої пріоритети і цінності. Ідеологія – це дуже важливо. Солдати повинні мати внутрішню мотивацію для того, щоб боротися за свою країну», - заявила вона.

При цьому Вікторія Сюмар наголосила, що «завдання народних депутатів - максимально підтримати українських солдат і зробити так, щоб вони змогли ефективніше захищати Україну».

Заступник голови фракції «Народний фронт» повідомила, що народні депутати розробили пакет законопроектів, спрямованих на посилення інформаційної безпеки України. «Погано йти шляхом заборон, треба йти шляхом альтернатив. Але коли діють так агресивно, коли так дозволяють собі брехати, як це сьогодні зробив Путін, заявивши про «натівський легіон», який нібито воює в Україні, то від такої брехні є сенс захищатися», - підкреслила вона.

Крім того, голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики порушила питання власників медіаресурсів в Україні.

«Ось, наприклад, нам роздають безкоштовну газету «Вєсті». Ми не знаємо за які гроші вона фактично друкується, але здогадуємося про це. От є такий благодійник, який витрачає мільйони доларів на місяць для того, щоб безкоштовно повідомляти українцям про те, що відбувається в Україні. Ви вірите в таких благодійників? Вони хочуть впливати на українців. І, на жаль, люди, які це фінансують, знаходяться не в Україні. В умовах війни це не зовсім правильно», - заявила вона. При цьому Вікторія Сюмар додала, що в Україні є електронні ЗМІ, в яких 30 % власності фактично належить російському «Газпрому».