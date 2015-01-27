Геращенко: ПАРЄ не повинна повертати повноваження російській делегації

"Ми вважаємо, що в разі, якщо ПАРЄ поверне повноваження російській делегації і тим самим поверне її до зали, вона втратить свою репутацію”, - заявила вона в інтерв’ю власному кореспонденту УНІАН телефоном зі Страсбурга, де проходить зимова сесія ПАРЄ, під час якої відбулося обговорення питання гуманітарної ситуації на сході України.

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За результатами обговорення було ухвалено відповідну резолюцію. Питання щодо повноважень російської делегації буде розглядатися у середу.

Саме тому, наголосила Герашенко, для української делегації під час сьогоднішнього обговорення було важливо донести свою позицію.

"Ці дебати були надзвичайно важливими, щоб донести правдиву інформацію щодо ситуації на сході перед ключовим для нинішньої сесії ПАРЄ днем, коли відбудуться дебати щодо поновлення повноважень російської делегації", - підкреслила політик.

Геращенко повідомила, що всі поправки, які були запропоновані українською стороною до резолюції щодо гуманітарної ситуації в Україні, знайшли підтримку в залі.

"Вони стосувалися того, щоб ПАРЄ висловила більш жорстку оцінку щодо відповідальності Росії за погіршення гуманітарної ситуації на сході і необхідності сприяти вирішенню проблем переселенців. Для нас це важливо. Також була підтримана поправка, в якій міститься вимога негайно звільнити Надію Савченко, яка є членом української делегації ПАРЄ та інша поправка, в якій вимагається звільнити не тільки Савченко, але й інших українських громадян, які нелегально утримуються в російських в’язницях”, - деталізувала вона.

При цьому депутат звернула увагу на те, що спікер російської Держдуми Наришкін та інші одіозні депутати, на яких "лежить відповідальність за ескалацію конфлікту на Донбасі, і які потрапили під санкції ЄС щодо заборони на подорожі, стали членами делегації ПАРЄ і, користуючись дипломатичним імунітетом, подорожують "ненависною їм Європою".

"Надія Савченко, яка отримала цей імунітет, досі перебуває у в’язниці", - наголосила Геращенко.

За її словами, ситуація в ПАРЄ "непроста.

"Російська делегація використовує всі важелі впливу, в тому числі, у ПАРЄ – відверте лобіювання, жорстку геббельсівську пропаганду, не виключено, й інші схеми російської політики. Саме тому для нас було важливим донести правду про ситуацію на сході для того, щоб змінити позицію політичних груп, які сьогодні вагаються і намагаються закликати до діалогу з країною-агресором. Позиція української делегації дуже жорстка”, - наголосила політик.

При цьому Геращенко зауважила, що представники всіх політичних сил, попри різні оцінки ситуації на сході, зайняли однакову позицію відносно того, що санкції проти Росії "мають бути тільки більш жорсткішими, що їх не можна послаблювати і не можна поновлювати в повній мірі права російській делегації доти, доки не будуть виконуватися Мінські угоди, і доки РФ не перестане спонсорувати тероризм на сході України”.