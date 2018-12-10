В УПЦ КП зробили офіційну заяву після різких слів Філарета щодо Об'єднавчого собору

Речник Київського патріархату висловив сподівання, що сторони знайдуть спільне бачення.

Київський патріархат має свої пропозиції до регламенту Об’єднавчого собору та процедури обрання предстоятеля майбутньої церкви і буде їх узгоджувати із Вселенським патріархатом.

Про це у Facebook повідомив речник УПЦ Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря.

"Наявність пропозицій з боку Київського патріархату до регламенту Собору чи процедури обрання предстоятеля не означає, що у підсумку не буде узгоджене спільне бачення", - заявив він.

За словами архієпископа, як учасник майбутнього Об’єднавчого собору УПЦ Київського патріархату з очевидністю має право вносити свої пропозиції, аргументувати і підтримувати їх.

"Враховуючи активну роль, яку відіграє президент України у питанні надання томосу, а також, що фактично вже триває виборча кампанія, зрозумілим є, що деякі опоненти президента через політичні мотиви максимально зацікавлені в тому, щоби розбурхувати пристрасті та підкреслювати суперечності", - додав він.

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Нагадаємо, за п'ять днів до Об’єднавчого собору патріарх Філарет заявив про незгоду з Константинополем. За його словами, архієреї не приймуть вимог Вселенського патріархату щодо процедури.

Найбільших розбіжностей у баченні собору між Києвом та Константинополем наразі дві. Перша - КП за те, щоб собор був виключно архієрейським, тоді як у Стамбулі наполягають на участі у ньому вірян та пересічних священників.

Друга - в УПЦ КП вважають, що голосування під час виборів очільника церкви має бути відкритим. Константинополь за таємні вибори.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому Вселенський патріархат підтвердив продовження процедури надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, учасники якого мають проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.