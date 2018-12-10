Після захоплення українських моряків росіяни посилили тиск на політв’язня Гриба – сестра

За словами Ольги Гриб, всі аргументи захисту показово ігноруються, а на самого Павла Гриба посилився тиск.

Після захоплення українських моряків Росія намагається пришвидшити процес над незаконно утримуваним в РФ українцем Павлом Грибом.

Про це повідомила голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук у Facebook з посиланням на сестру Гриба.

"12 грудня у справі Павла Гриба відбудеться наступне судове засідання у Ростові. За словами його сестри Ольги Гриб, після захоплення в полон українських моряків процес над Павлом "почали гнати". Усі аргументи захисту показово ігноруються. До того ж на самого Павла посилився тиск, йому знову перестала надходити уся кореспонденція", - написала вона.

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За її словами, рідні сподіваються, що українські журналісти зможуть відвідати це судове засідання.

"Зараз це особливо важливо, адже свідки обвинувачення публічно відмовляються від тих показань, які вони давали раніше. А з них, власне, зшита уся справа", - додала Матвійчук.

Як повідомляв УНІАН, про затримання українця Гриба стало відомо 28 серпня 2017 року. За словами його батька, 24 серпня 19-річний юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. Дівчина мала приїхати на зустріч з Росії.

7 вересня стало відомо, що Павла утримують в слідчому ізоляторі в Краснодарі. Російські слідчі звинувачують юнака в нібито підготовці теракту на шкільній лінійці в Сочі.

У Павла тяжке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідно щоденне специфічне лікування. Влада Росії відмовила в дозволі українським лікарям відвідати і оглянути Павла в СІЗО. За даними МЗС, належного лікування юнак не отримує.

7 листопада 2018 року Північно-Кавказький окружний військовий суд вчергове на 6 місяців продовжив термін утримання Гриба під вартою.

23 листопада на судовому засіданні свідок звинувачення змінила показання на користь обвинуваченого Гриба.