Україна зможе здолати сили, які бажають затримати її в пострадянському минулому - Міноборони Литви

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра оборони краю Литовської Республіки Маріюс Велічка заявив на конференції «НАТО та Україна: перспективи та можливості».

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«Ми всі знаємо, що сьогодні це дуже непростий час викликів як для України, так і всієї Європи. Ми є свідками триваючої, нічим неспровокованої війни, яка нещодавно перейшла в нову фазу загострення, особливо після варварського обстрілу Маріуполя минулого тижня", - наголосив Велічка.

За його словами, світова спільнота є "свідком того, як український народ платить доволі високу ціну за свій вибір у бажанні приєднатися до європейської сім'ї, тому що декому ззовні - я маю на увазі одну країну - не дуже подобається цей вибір України".

Разом з тим, Велічка висловив переконання у тому, що "демократична Україна здолає ті сили, які хочуть затримати її в пострадянському світі минулого".

Окрім того, він зауважив, що в наступні два роки Посольству Литви в Україні, яке служитиме контактним центром НАТО, відводитимуться додаткові обов'язки в налагодженні співпраці у галузі безпеки з українськими оборонними структурами.

"Я також сподіваюся, що наша роль контактного посольства НАТО зможе забезпечити свій внесок, щоб сприяти остаточній інтеграції України в євроатлантичну сім'ю націй", - наголосив Велічка.