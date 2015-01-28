Екс-голова литовського Сейму: Захід боїться захищати Україну

"Міркування на тему, чи робити що-небудь - погана поведінка. Вже давно всі повинні були обговорити. Та чи достатньо цього, якщо стан погіршується або його навмисно погіршують. Зараз Росія обдурює всіх і принижує. А Захід приймає", - цитує політика Delfi.lt.

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Ландсбергіс обурений тим, що в ЄС обговорюють "можливі нові санкції проти РФ.

"По-перше, вони повинні прибрати слово "можливі". Було б зрозуміліше, якби вони сказали: обговоримо нові санкції. На жаль, цієї ясності весь час немає. Зазвичай кажуть: якщо росіяни будуть далі нападати, тоді ми, може, щось зробимо. Але росіяни весь час продовжують напад. І вони дуже задоволені, що весь час тільки обіцяють щось зробити. Треба розуміти, погоджуються з подальшим нападом росіян на Україну. І обіцяє продовжувати напад. Адже через своїх маріонеток вони сказали, що будуть захоплювати території, Маріуполь. В кінці скажуть, що будуть атакувати і Київ, а Захід, вибачте, буде мочитися у штани, топтатися на місці", - сказав Ландсбергіс.

За його словами, міркування на тему, чи робити що-небудь Заходу - погана поведінка.

"Становище погіршується, це робить Росія, яка напала на Україну, асоційована з ЄС держава. ЄС повинен відчувати себе у відповіді за неї і захищати її, якщо її б'ють. Але досі не сказали, будемо захищати чи ні. Боягузи", - підкреслив Ландсбергіс.

За його словами, зараз Росія обдурює всіх і принижує.

"І Захід це приймає. Їх приймають за дурнів, говорять з ними як з дурнями, а вони кивають головами і навіть обговорюють, приймають нав'язану їм термінологію "сепаратисти". Які ще сепаратисти, чому вони раптом стали сепаратистами? Тому що Янукович втік? До цього не було жодних сепаратистів. Сиділи по своїх кутках всім задоволені", - заявив екс-голова литовського Сейму.

"Інші люди змінили напрям держави і навіть можуть справитися з корупцією. Ось що комусь не сподобалося. А Захід поки не демонструє ясну позицію. Війна є війна. І це вже війна брехунів, оскільки воюють і брешуть, що не воюють. Якщо констатувати, що Росія воює проти України, треба щось вирішити. Чи капітулювати. Зараз Росія збільшує кількість провокацій, нарощує конфлікт, а інша сторона трясеться. Якщо не наважуються відповісти на це нарощування навіть великими санкціями, то це більше ніж капітуляція. Це самогубство Заходу", - заявив Ландсбергіс.

Відповідаючи на питання, чому ЗМІ приділяють війні в Україні все менше уваги, Ландсбергіс відповів:

"Лицемірство. Може вийти мільйон і сказати: "Я " Чарлі". А де той мільйон, який вийде і скаже: "Я дитячий садок Маріуполя"? Немає. Нехай розвалюють цей дитячий садок, тому що за цим стоїть дядько В. Путін, а ми вклоняємося йому. От і все. То велике лицемірство і слабкість духу", - заявив він.