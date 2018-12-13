Столтенберг знову закликав Росію негайно звільнити захоплених українських моряків та судна

Генеральний секретар НАТО закликав Росію не блокувати судноплавство в Керченській протоці та Азовському морі.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг знову закликав Російську Федерацію негайно звільнити українських моряків та судна, захоплених у районі Керченської протоки.

Про це генсек Альянсу сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Брюсселі, яка транслювалася на сайті НАТО.

"Ми залишаємося стурбованими загостренням напруженості в Азовському морі та довкола нього. Не може бути виправдання для застосування Росією воєнної сили проти українських суден та моряків. Росія повинна негайно звільнити моряків та судна, які вона захопила, і створити можливість для свободи судноплавства, в тому числі, вільного доступу до українських портів в Азовському морі", - заявив Столтенберг.

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"Ми рішуче засуджуємо незаконну анексію Росією Криму, яку ми не визнаємо та не будемо визнавати. Спорудження мосту через Керченську протоку є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосив Столтенберг.

Він наголосив, що ці факти свідчать про модель дестабілізаційної поведінки Росії, яку можна побачити на сході України, де повідомлення про порушення режиму припинення вогню надходять на щоденній основі, в тому числі, із застосуванням озброєння, яке заборонене Мінськими угодами.