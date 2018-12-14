В УПЦ МП зчинили галас: СБУ вивезла з дому митрополита, у Службі безпеки прокоментували

У СБУ заявляють, що нікого не затримували.

Представники УПЦ МП заявляють, що СБУ нібито примусово доставляє одного з митрополитів до Києва для "розмови з президентом", у Службі безпеки це заперечують.

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Про те, що митрополита Могилів-Подільського і Шаргородського Агапіта нібито повезли силовики, повідомив на своїй сторінці у Facebook голова юрвідділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов.

"Пам'ятаєте я казав, що єпископів УПЦ будуть на собор з "охороною" доставляти? Так от, сьогодні митрополита Могилів-Подільського і Шаргородського Агапіта (Бевцика) в примусовому порядку СБУ Вінницької області доставляє до Києва", - стверджує він.

Бахов каже, що митрополита нібито забрали з дому у Чернівецькій області, де він гостював. "Офіційна версія – на розмову з президентом!", - написав він.

В СБУ Вінничини цю інформацію заперечують, передає "Українська правда".

"Співробітники Вінницького управління СБУ не виїжджали до Чернівецької області і тим більше нікого там не затримували", - сказала прес-офіцер СБУ Вінницької області Ірина Алєксєєва.