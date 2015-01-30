Турчинов: Путін та його оточення відповідатимуть за дії проти України на лаві підсудних

Як повідомили УНІАН у прес-службі секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, про це він заявив в інтерв’ю «5 каналу».

«Мета президента РФ - дестабілізація ситуації в Україні та знищення України як незалежної суверенної країни», - наголосив Турчинов, навівши як доказ той факт, що після засідання Радбезу РФ під головуванням Путіна Росія розпочала наступальні операції на сході України та перед запланованими в Астані переговорами через брак аргументів активізувала бої на Донбасі.

Читайте такожРНБО радить держслужбовцям відмовитися від російських поштових сервісівЗа словами Турчинова, сьогодні в різних місцях є спроби російсько-терористичними угрупованнями прорвати лінію оборони, яку тримають українські Збройні сили, Нацгвардія тощо. За його словами, зокрема наслідком того, що бойовики не можуть прорвати оборону, став страшний злочин - обстріл російсько-терористичними угрупованнями мирного Маріуполя 24 січня.

Секретар РНБО запевнив, що Маріуполь надійно укріплений, особливо зі сходу, де постійно відбувалися спроби прориву. «Жодна ця спроба не отримала позитивних для ворога результатів. Більше того, вони зазнали серйозних втрат», - сказав він.

Як зауважив Турчинов, усі дії проросійських бойовиків у цивілізованому світі характеризуються як злочин проти людяності, «коли системами залпового вогню обстрілюють мирне місто, щоб зчинити паніку, страх і як наслідок - шляхом тиску на населення спробувати зламати оборону».

«Результат буде один – відповідальність Путіна і його оточення, тих, хто це робить, на лавах підсудних», - заявив Турчинов.

Він повідомив, що Росія використовує проти України сучасні потужні системи ведення вогню: «Град», «Ураган», «Смерч», «Торнадо», «Буратіно». Але Турчинов наголосив, що сили АТО швидко реагують на такі виклики. «Українські військові мають сьогодні достатньо відпрацьовані технології, тому після початку обстрілу одразу завдають ураження батальйонам, які відкривають вогонь по українських позиціях», - підкреслив він.