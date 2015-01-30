Бойовики не погоджувалися на обмін полоненими за принципом «один на один» - переговорник

Про це в коментарі Радіо Свобода заявив голова об’єднаного координаційного центру з визволення заручників при Міністерстві оборони Юрій Тандіт.

«Після того, як у деяких ЗМІ з’явилась інформація, що вони (бойовики – ред.) взагалі припиняють звільнення, або як вони називають – обмін, і що вони тепер будуть міняти не за принципом «усі на всіх», а «кожен на кожного» – ми відразу передзвонили, я говорив із представниками так званої «ДНР», і мені сказали, що це інформація непідтверджена. Вони буцімто продовжуватимуть займатись звільненням», – розповів переговорник.

За словами Тандіта, загалом у полоні бойовиків залишається 600 людей, із них 185 – кадрові військові Збройних сил України.

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«Ми не розділяємо військових і цивільних осіб – вони всі там захисники. Там є, наприклад, і волонтери, які допомагали і допомагають нашим воїнам захищати Україну. Окрім того, є ще в полоні добровольчі батальйони, також Національна гвардія, міліція. Ми знаємо лише приблизне число, кілька днів тому міністр оборони назвав: 185, здається, хлопців – це саме представники Збройних сил України. Сумарно ж ми говоримо про близько 600 захисників, проте серед них є хлопці, які виходять звідти», – додав він.

Переговорник заявив, що процес звільнення з полону триває: українська сторона готує списки полонених для наступного етапу Мінських переговорів.