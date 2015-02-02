Саакашвілі має намір поборотися за посаду голови Антикорупційного бюро

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі планує взяти участь у конкурсі на заміщення посади директора Національного антикорупційного бюро України.

Цей факт він підтвердив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Саакашвілі вважає, що фронт боротьби за свободу Грузії проходить сьогодні в Україні. І корупція - це ворог для України не менший, ніж російські війська та російські танки.

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Екс-президент зазначив, що його програма дій буде заснована на успішному грузинському досвіді. Саакашвілі має намір, використовуючи свої міжнародні зв'язки, насамперед вирішувати питання боротьби з поверненням в Україну заарештованих за кордоном активів корумпованого угрупування Януковича.