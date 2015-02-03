Порошенко: 85% населення підтримує унітарність України

Україна залишиться унітарною і не буде федералізована.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко у Харкові під час зустрічі з активом області.

“Україна не буде федерацією, а залишиться унітарною”, - підкреслив він.

Порошенко наголосив, що 85% громадян України підтримують цю ідею.

Президент підкреслив, що впевнений у такому виборі українців і навіть може винести це питання на референдум.

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Порошенко також додав, що європейський вибір України залишається незмінним.

Він акцентував також, що єдиною державною мовою для держслужбовців залишиться українська мова. При цьому, за словами президента, інших громадян не позбавлятимуть права говорити будь-якою мовою.

Порошенко наголосив, що єдність України — це відсутність "другого фронту" і можливість перемогти на головному фронті вітчизняної війни 2014-2015 років, який пролягає на Донбасі.