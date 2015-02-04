Через маніпуляції Росії з кодами Севастополь залишився без стаціонарного зв'язку з рештою України
Сьогодні з окупованого Севастополя практично нереально зателефонувати ні в США, ні в Україну, причому як на материкову частину країни, так і в Крим.
Стаціонарні телефони просто не працюють в даному напрямку, пише Іскра з посиланням на Time News.
Вадим Дворяненко, який в Севастополі працює на посаді начальника управління зв'язку та інформаційних технологій, підтвердив інформацію про неможливість здійснення дзвінків зі стаціонарних телефонів в США і решту України.
За його словами, з Америкою жителі Севастополя не можуть зв'язатися "з технічних причин"
Читайте такожУ Севастополі продемонстрували так звану "валюту ДНР" - ЗМІТакож він стверджує, що згідно з Україною в Севастополі немає виключно з вини провайдера «Укртелеком» - у Києві маршрути були прописані так, що Севастополю не був привласнений "новий російський код".
"У Києві змогли прописати маршрути так, що нового російського коду Севастополя не стало для міст України і Криму. Оскільки філія «Укртелекому» продовжує працювати в Криму, він автоматично виконує команду з Києва", - сказав Дворяненко.
26 вересня окупанти присвоїли телефонам Севастополя російські коди.