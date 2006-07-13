Політологи рахують міжфракційних мігрантів

Ряд експертів не виключає, що з “Нашої України» та БЮТ до антикризової коаліції у парламенті можуть долучитися представники бізнесу. Про це свідчать результати переданого УНІАН експерт-опитування, проведено Центром досліджень політичних цінностей.

Зокрема, на думку директора Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Костя БОНДАРЕНКА, перехід може бути достатньо масовим, враховуючи те, що в БЮТ й в «Нашій Україні» є велика кількість бізнесменів та представників номенклатури, “які себе не уявляють поза владою, а відповідно, будуть намагатися отримати як якісь владні, так і бізнесові преференції від свого переходу”. Експерт вважає, що все залежатиме від того, яке рішення прийме «Наша Україна» і яку позицію займе БЮТ – конструктивної чи радикальної опозиції.

Водночас голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ вважає, що „масового індивідуального переходу з «Нашої України» та БЮТ до антикризової коаліції відбутися не може”. За його словами, і БЮТ, і «Наша Україна» – це політичні структури, які побудовані під своїх лідерів – Юлію ТИМОШЕНКО та Віктора ЮЩЕНКА. “Основна маса депутатів в цих фракціях буде й надалі дотримуватися ліній поведінки своїх політичних «локомотивів», вважає О.ДОНІЙ.

За його словами, “перехід до антикризової коаліції окремих депутатів має не політичний підтекст. Перехід ЗУБИКА, ВОЛКОВА та ЗАПЛАТИНСЬКОГО оголив корупційну сутність українських політичних партії”. Як сказав О.ДОНІЙ, “мало кому відомо було раніше про якусь яскраву політичну діяльність ЗУБИКА чи відомого баскетболіста Олександра ВОЛКОВА. Натомість, у Львові побутує інформація, що буцімто ЗУБИК заплатив 12 мільйонів доларів за місце в списку БЮТ. Олександр ВОЛКОВ був чудовим баскетболістом, але чи його взяли в список «Нашої України» за квотою Анатолія КІНАХА за спортивні досягнення, чи за те, як поговорюють, що він має тісні стосунки зі скандально відомим бізнесменом ФІРТАШЕМ”. Отже, наголосив О.ДОНІЙ, “для того, щоб відповісти, скільки ще депутатів може перейти з «Нашої України» та БЮТ до антикризової коаліції, потрібно спочатку відповісти: а скільки місць у списках цих партій було продано”.

У свою чергу керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО припускає, що перейти в антикризову коаліцію можуть лише невеликі групи тих, хто зацікавлений у функціонуванні свого бізнесу або в отриманні політичних постів. “Тобто, з «Нашої України» до десяти осіб і ще двоє-троє, з економічних причин, вийдуть з БЮТ, але масового переходу не буде”, вважає він. В.НЕБОЖЕНКО пов`язує це з тим, що фактично неможливо об`єднати БЮТ, Партію регіонів, комуністів і «Нашу Україну». “Якщо в єдиному пориві з`єднаються «Наша Україна», Партія регіонів і комуністи, то будуть не тільки ідеологічні суперечності, а і політологічний нонсенс, пов`язаний з тим, що це повністю знищить функцію виборів”, зазначив експерт.

“Тобто, масовий перехід у бік нової більшості буде тільки після того, коли буде масовий вихід комуністів, або коли, припустімо, до нового року Комуністична партія під слушним приводом вийде з більшості, а туди, так само під слушним приводом, увійде «Наша Україна». Ось приблизно такий сценарій розвиватиметься”, прогнозує В.НЕБОЖЕНКО.

Натомість директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК вважає, що це залежить певною мірою від характеру процесів. “Якщо переговори підуть у напрямку пошуку компромісів, до коаліції приєднається «Наша Україна» чи її частина, а коаліція з антикризової переросте в «широку», яка знайде підтримку у Президента, то за таких умов є перспектива перетікання кадрів від БЮТ до нової коаліції. Поки що я не бачу підстав для масштабного переходу депутатів цієї фракції до нової коаліції”, - зазначив В.КУЛИК.

Поки що, на його думку, буде етап очікування, тому що, як правило, ці переходи пов‘язані з тим, що люди, які переходять, – представники великого чи середнього бізнесу, бізнес яких, у першу чергу, залежить не лише від президентської влади, а й від влади в цілому. “Вони не можуть собі дозволити бути в опозиції, тому що це буде впливати на їхній бізнес”, зазначив В.КУЛИК.

Довідка УНІАН. Антикризову коаліцію, створену Партією регіонів, СПУ та КПУ, підтримав один депутат від БЮТ Володимир ЗУБИК і двоє від «Нашої України» - Олександр ВОЛКОВ і Володимир ЗАПЛАТИНСЬКИЙ.