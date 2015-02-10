Однією з тем переговорів "нормандської четвірки" стане створення демілітаризованої зони - джерело
Головними пунктами переговорів глав держав "нормандської" четвірки стануть відведення важких озброєнь і створення демілітаризованої зони.
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на дипломатичне джерело на переговорах.
Раніше стало відомо, що лідери "нормандської" четвірки (Росія, Україна, Німеччина, Франція), домовилися зустрітися в середу в Мінську при узгодженні ряду позицій. Контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ і представники «ДНР» і «ЛНР») готує умови та змістовне наповнення цього саміту.
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"Головними предметами "нормандської" четвірки стануть відведення важких озброєнь, створення демілітаризованої зони і початок перманентного діалогу між Києвом і Донбасом", - сказав джерело.
За його словами, саме з цими пропозиціями приїхали в Москву лідери Німеччини Ангела Меркель і Франції Франсуа Олланд.