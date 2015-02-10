Туск запросив Порошенка на засідання Європейської Ради в четвер

Президент Європейської Ради Дональд Туск запросив президента України Петра Порошенка взяти участь в засіданні Європейської Ради, яке відбудеться у Брюсселі в четвер, 12 лютого, для обговорення ситуації на Донбасі та координації наступних кроків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це йшлося під час телефонної розмови Порошенка і Туска.

Порошенко повідомив про ескалацію конфлікту та артилерійський обстріл Краматорська, внаслідок чого загинули українські цивільні громадяни та військові, а також десятки людей було поранено.

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Глава держави наголосив, що ескалація конфлікту вимагає рішучіших дій на підтримку України з боку світової спільноти, в тому числі консолідованої позиції Європейського Союзу.

При цьому Порошенко висловив сподівання на врегулювання ситуації шляхом дипломатичних переговорів та політичної підтримки на зустрічі у «нормандському форматі» в Мінську 11 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого у прес-службі президента України повідомили, що під час телефонної конференції в «нормандському форматі» президент України Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися провести зустріч у середу, 11 лютого, в Мінську.

Пізніше того дня Путін заявив, що зустріч у «нормандському форматі» 11 лютого відбудеться, «якщо до того часу вдасться узгодити ряд позицій».