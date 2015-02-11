Порошенко на засіданні Європейської Ради розповість про ситуацію в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, в ході засідання Петро Порошенко проінформує лідерів держав Євросоюзу щодо ситуації в Україні.

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"Під час нашої зустрічі ми будемо обговорювати 3 важливі теми: боротьбу з тероризмом, ситуацію в Україні і відносини з Росією, економічний і монетарний Союз", - йдеться у листі-запрошенні президента Європейської Ради главам держав та урядів країн-членів ЄС на саміт.

За словами Дональда Туска, засідання почнеться з обміну думками з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцом. "Ми продовжимо наше засідання інформацією, яку нам повідомить президент Порошенко про останній розвиток ситуації в Україні", - наголосив Дональд Туск.

Дискусія щодо українського питання і відносин з Росією буде продовжена під час обіду. "Ми оцінимо ситуацію і розглянемо відповідні дії", - підкреслив він.

Після цього глави держав і урядів країн ЄС у світлі терористичних атак в Парижі і останніх подій розглянуть питання боротьби з тероризмом. "Ми узгодимо заяву, в якій будуть визначені наші політичні орієнтири, які будуть направляти нас у майбутньому", - підкреслив Дональд Туск.

Останнім питанням в порядку денному значиться економічний та монетарний Союз.