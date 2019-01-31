Розмір не має значення

А чого всі так розпереживалися, що велика кількість кандидатів на виборах президента України накльовується, що розмір бюлетеню буде завеликим? Поки що зареєстровано 26. Документи на реєстрацію зі старту виборчого процесу, тобто з 31 грудня, вже подала 51 особа. До дозволеної дати висунення кандидатів і подачі документів - 3 лютого - цей перелік збільшиться. У суботу в Центральній виборчій комісії очікують з документами самовисуванця - нині чинного президента Петра Порошенка. Після 8 лютого вже дізнаємось, скільки залишиться «в грі». Хоча це ще буде не остаточно, бо зареєстровані кандидати зможуть офіційно відмовитися від балотування до 7 березня, а хтось - спробує оскаржити рішення ЦВК про відмову у реєстрації.

Мене не лякає розмір простирадла з понад сорока прізвищами, бо то не найгірше, що може бути в країні. Навпаки, треба тішитися, що кожен з кандидатів внесе грошову заставу у розмірі 2,5 мільйона гривень. Бюджетні гроші не гріх порахувати, бо якщо навіть буде мінімум 40 кандидатів, то 100 мільйонів – не так погано, чудовий податок на амбіції. Одному або двом заставу треба буде повернути – якщо хтось із кандидатів переможе в першому турі, що поки аж ніяк не вимальовується, то буде в бюджеті мінус 2 мільйони 500 тисяч, а якщо все ж нас чекає другий тур, то застави повернуть обом кандидатам.

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І не питайте звідки в тих, хто зареєструвався, такі кошти. В декотрих декларації такі короткі - і грошей та майна майже нема - що розумієш: то сусіди і знайомі подавали на вибори. Багато бажаючих стати президентами побиваються, що довелося гроші збирати, кидаючи клич.

Якщо порівнювати з попередніми президентськими кампаніями, то нинішня по кількості кандидатів дійсно може бути рекордною. Для прикладу, в 1999 році було зареєстровано 15 кандидатів в президенти України, але двоє зняли свої кандидатури. В 2004 році йшли на вибори 26 кандидатів, але пізніше двоє також знялись з перегонів. 2010-го було 18 кандидатів, а на позачергових виборах 2014 року - 23, (знову ж таки, мінус двоє дезертирів).

До речі, у всіх згаданих виборах брав участь лідер комуністів Петро Симоненко, але, на щастя, ніколи не перемагав - тому комунізм нам не світить. Цього року він теж спробує - але красиву картину щодо балотування йому може «сплюндрувати» Центральна виборча комісія. Симоненко свідомо наривається на скандал, бо міг іти за президентською булавою самовисуванцем (подейкують, що, після офіційної відмови ЦВК, так і зробіть), розуміючи правову колізію в цьому питанні, але - поки що - його висунула Комуністична партія, яка нібито, відповідно до закону про декомунізацію, мала б припинити діяльність. Зараз ідуть судові процеси з цього питання.

Крім червоного всея України, чекає на нас у бюлетені ще один рекордсмен по балотуванню в президенти - у всіх останніх виборчих кампаніях - 1999, 2004, 2010, 2019 (пропустив лише в 2014-му) - соціаліст Олександр Мороз. Судячи по його результатах, кількість ніяк не переходить в якість...

На даний час маємо вже 12 народних депутатів України, котрі зареєстровані кандидатами на посаду президента, а ще кілька - на підході. Ото розпочнеться наступна сесія парламенту 5 лютого - і навіть лячно буде кулуарами ходити - самі майбутні президенти. До речі, найбільш «урожайна» в цьому плані - фракція блоку Петра Порошенка. Бо має одразу трьох кандидатів - Сергія Капліна, Ольгу Богомолець, Аркадія Корнацького.

Також цієї кампанії порадувала «поколена» фракція «Опозиційний блок», яка подарувала нам аж двох з половиною кандидатів - повноцінних Юрія Бойка та Олександра Вілкула, а також - напівчлена - з цього проросійського гнізда раніше вилетів кандидат Євген Мураєв.

Окремо йдуть позафракційні - Віталій Купрій, Олександр Шевченко, Дмитро Добродомов, Сергій Тарута, та двоє лідерів фракцій - Юлія Тимошенко і Олег Ляшко. Планується приєднання до цієї компанії Юрія Дерев’янка та Надії Савченко. Найцікавіша циганочка з виходом очікується щодо майже повного тезки лідера «Батьківщини» по прізвищу та ініціалах - Тимошенка Юрія Володимировича. Поки що про нього не чути, але навряд чи йому дали передумати і відмовитись від балотування. Бо що, рідна фракція «Народний фронт» задарма його зі своїх рядів виключала у січні? Кажуть, що навіть за нього заставу зацікавлені люди готові заплатити - з надією на те, що якась бабуся чи дідусь без окулярів на бюлетні не туди позначку поставить. Ех, наївні політтехнологи...

Найбільше бруду поллється на голови кандидатів і в наші вуха уже в кінці березня, коли важко щось буде спростовувати

Як бачите, у Раді буде не сумно - передвиборчої агітації стільки наслухаємось, що надовго вистачить. Утім, кількість політичного лайна, що на нас чекає, не залежить від довжини виборчого бюлетеня. Тут розмір значення немає, вистачило б і двох гравців, аби влаштувати справжню інформаційну бійню. І найбільше бруду поллється на голови кандидатів і в наші вуха уже в кінці березня, коли важко щось буде спростовувати, та в квітні, коли кандидатів і залишиться, власне, усього двоє. Аби тільки наші майбутні лідери всіми тими помиями країну не затопили...

Надія Пришляк