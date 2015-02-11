МЗС Литви: Підсумки зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Мінську повинні оцінюватися за розвитком подій на Донбасі
23:58, 11 лютого 2015Політика
1186 0
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявляє, що майбутні підсумки зустрічі лідерів ”нормандської четвірки” в Мінську повинні оцінюватися за розвитком подій на Донбасі.
Підсумки зустрічі лідерів "нормандської четвірки" повинні оцінюватися за розвитком подій на Донбасі / facebook.com/TSPMI
Як повідомляє Twitter МЗС Литви, про це він заявив в ефірі американського каналу CNN.
"Підсумки Мінська повинні оцінюватися за розвитком подій на місці", - зазначив він.
Читайте також"Нормандська четвірка" поновила переговори у вузькому колі
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter