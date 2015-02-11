МЗС Литви: Підсумки зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Мінську повинні оцінюватися за розвитком подій на Донбасі

23:58, 11 лютого 2015
Політика
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Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявляє, що майбутні підсумки зустрічі лідерів ”нормандської четвірки” в Мінську повинні оцінюватися за розвитком подій на Донбасі.

Лінас Линкявичус / facebook.com/TSPMI

Як повідомляє Twitter МЗС Литви, про це він заявив в ефірі американського каналу CNN.

"Підсумки Мінська повинні оцінюватися за розвитком подій на місці", - зазначив він.

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