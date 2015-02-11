МЗС Литви: Підсумки зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Мінську повинні оцінюватися за розвитком подій на Донбасі

Як повідомляє Twitter МЗС Литви, про це він заявив в ефірі американського каналу CNN.

"Підсумки Мінська повинні оцінюватися за розвитком подій на місці", - зазначив він.

Читайте також"Нормандська четвірка" поновила переговори у вузькому колі