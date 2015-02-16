Україна виходить з угоди про обмін інформацією про злочинців з країнами СНД

"Вийти з угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю, підписаної 22 травня 2009 року в Астані", - йдеться в постанові уряду №44 від 4 лютого 2015 року, повідомляє ZN.UA.

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Постановою також доручено Міністерству закордонних справ направити Виконавчому комітету СНД відповідне повідомлення.

Угода з СНД була схвалена урядом України 3 серпня 2011 року.

Угода передбачала обмін між країнами СНД інформацією за запитом "відомостей, що містяться в оперативно-довідкових, розшукових, криміналістичних та інших обліках, архівах".